Incidente tra Borgo d'Ale e Cigliano: 5 persone coinvolte. Un ragazzino elitrasportato in ospedale

E' andata completamente distrutta la vettura sulla qualce viaggiava il ragazzino di 12 anni, trasportato in codice rosso al Cto di Torino dopo un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

La dinamica del tamponamento è al vaglio delle forze dell'ordine: poco prima delle 3 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento Volontario di Santhià, sono intervenute sul tratto tra Borgo d'Ale e Cigliano, in direzione Torino, al km 30+250 per prestare i soccorsi e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, uno dei quali alimentato a metano.

All'arrivo dei soccorritori, quattro occupanti erano già fuori dai veicoli, mentre il ragazzino era bloccato all'interno di una delle vetture. In collaborazione con il 118 di Santhià e Alice Castello il ferito è stato estratto e stabilizzato, prima di essere affidato ai sanitatri che hanno deciso l'elitrasporto a Torino.

I Vigili del Fuoco si sono poi occuato di mettere in sicurezza i veicoli mentre Polizia Stradale e personale delle Autostrade hanno eseguito gli accertamenti relativi dinamica e gestione della viabilità.