Festa della musica con il coro "Quinta Vox"

In occasione della trentesima edizione della Festa Europea della Musica, il Coro Quinta Vox, diretto dal maestro Marco Saveriano, giovedì 20 giugno, alle ore 21, terrà un concerto a ingresso libero nella ex chiesa di San Vittore a Vercelli, in Largo D’Azzo. Nata in Francia nel 1982, la Festa della Musica si è poi sviluppata a livello europeo dal 1985, con la proposta di iniziative volte a “celebrare” la musica in tutte le sue forme.

Come già lo scorso anno, il Coro Quinta Vox aderisce alla manifestazione con un evento dedicato. Il concerto, dal titolo “La Festa si fa Canto – Forme del Sacro nei Secoli”, è organizzato in collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali (FENIARCO), l’Associazione Cori Piemontesi (ACP), l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Vercelli ed in condivisione con la Città di Vercelli.

La serata si snoderà tra canti polifonici e monodici, soprattutto del repertorio sacro: dal gregoriano a brani di compositori contemporanei, eseguiti a cappella o con accompagnamento strumentale. Oltre agli strumenti antichi e alla chitarra, visto il particolare focus che la Festa Europea della Musica 2024 riserva ai corpi bandistici, il programma prevede anche alcuni brani accompagnati da un ensemble di musicisti della Banda di Confienza, con cui il coro ha già collaborato in occasione delle festività natalizie.

Il Coro Quinta Vox, nato a Vercelli nel 2018 da un gruppo che aveva precedentemente condiviso esperienze corali sotto la direzione di Marco Saveriano, e costituitosi poi anche in Associazione di Promozione Sociale nel 2023, si compone oggi di circa 30 elementi.

Tra le attività più recenti ed imminenti segnaliamo la partecipazione, lo scorso 26 maggio, alla XIV Rassegna corale a Castellarano (Reggio Emilia), la collaborazione con Tam Tam Teatro allo spettacolo “Lord Randall or The Poisoned Ballad” del 9 giugno a Vercelli, l’intervento al concerto in memoria del Prof. Luciano Rosso il 14 giugno, sempre in città, la partecipazione alla Rassegna “Voci in Armonia” il prossimo 22 giugno ad Agliè e al concerto, nell’ambito della Rassegna “Iter Vocis” dell’Associazione Cori Piemontesi, che si terrà il 30 giugno a Varallo.