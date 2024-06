«Dialogo aperto con partiti e cittadini»: Bagnasco prova ad allargare il campo

Alla ricerca di un campo largo: dialogando con i partiti, ma soprattutto cercando il contatto con gli elettori. Conto alla rovescia verso il ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno e il centro sinistra torna a percorrere la strada del dialogo che aveva tentato fin dall'inizio della campagna elettorale.

La conferma arriva dal candidato sindaco, Gabriele Bagnasco e dalla segretaria provinciale, Mariella Moccia. E se «gli interlocutori stabili» sono le forze politiche con le quali il Pd già dialoga a livello nazionale, 5 Stelle, Italia Viva e Azione, a livello locale, invece il ragionamento sta allargandosi verso gli elettori delle liste civiche che, al primo turno, hanno scelto di sostenere Carlo Olmo e Andrea Corsaro.

«Le relazioni che già c’erano - dice Bagnasco - sono una base di partenza per avviare un ragionamento comune: e gli elettori di Olmo e Corsaro che non hanno fatto una scelta di centrodestra, possono essere nostri interlocutori. Le divergenze relative ad alcune scelte amministrative fatte da Corsaro ci sono state ma i rapporti all'interno del Consiglio comunale sono sempre stati improntati alla massima correttezza. La nostra opzione può essere preferibile anche per loro perché sanno di poter avere fiducia nella nostra proposta, incentrata su coerenza e credibilità».

Intanto lo sforzo è di restare sul campo per ricordare agli elettori, anche a quelli che hanno scelto il centro sinistra al primo turno, che la partita è ancora aperta: al ballottaggio, storicamente, l'astensionismo sale e nessun risultato può essere dato per scontato. «La partita si giocherà all’ultimo voto», dice Alberto Fragapane, capogruppo uscente e più votato nella lista del Partito Democratico insieme al 21enne Marco Mancuso.