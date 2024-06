L'appello al voto di Gustavo Gili, candidato alle elezioni europee con Forza Italia (Video)

Gustavo Gili, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Nord Ovest che comprende Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria. L'8 e il 9 giugno è in corsa con Forza Italia, partito che fa parte del PPE, il Partito Popolare Europeo, fa il suo appello al voto in vista dell'imminente chiamata alle urne.

"Mi candido in Forza Italia - sostiene Gili - unico partito italiano che aderisce al Partito Popolare Europeo (PPE), che governerà l’Europa nei prossimi cinque anni. Votare Forza Italia e votare un piemontese significa avere un rappresentante del territorio che possa fare da unione e collegamento tra Comuni, Regione ed Europa, per una migliore distribuzione delle risorse a vantaggio dei cittadini.”che possa fare da unione e collegamento tra Comuni, Regione ed Europa, per una migliore distribuzione delle risorse a vantaggio dei cittadini.”