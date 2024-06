Addio al piccolo Michele, fissati i funerali del bimbo ucciso dal pitbull

E' arrivato il nulla osta della Procura per le esequie del piccolo Michele Cassinelli, morto a 5 mesi dopo essere stato azzannato dal pitbull di famiglia.

La cerimonia è fissata per le 10 nella chiesa parrocchiale di Palazzolo. Sulla morte del bimbo, che al momento dell'aggressione era nel cortile di casa, in braccio alla nonna, la Procura ha aperto un fascicolo per capire se via sia qualche tipo di responsabilità nella conduzione del cane.

Durante le esequie sarà proclamato il lutto cittadino.