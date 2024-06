Grandinata e danni a Borgosesia, cade un albero e centra tre vetture

Violenta grandinata, nel pomeriggio di domenica 2 giugno, a Borgosesia, dove il maltempo ha anche causato la caduta di una pianta che ha centrato tre vetture all'interno di un parcheggio del centro.

Intorno alle 18, per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo che si sono occupati di liberare le auto dai rami dell'albero e alla messa in sicurezza dell'area interessata.

Non ci sono feriti da segnalare

Poco prima delle 20 la squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo e una squadra del distaccamento volontario di Romagnano sono intervenute nel comune di Quarona a causa di un albero pericolante sopra i cavi dell’Enel. L' ’intervento ha permesso di tagliare l’albero e di mettere in sicurezza l’area interessata.

Sul posto era presente anche una squadra dell’Enel.