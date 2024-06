Tutti in coda per un selfie con Barbieri: Vercelli impazzisce per la star di Masterchef - FOTO

Piazza Cavour gremita per il cooking show di Bruno Barbieri, atteso ospite della Fattoria in Città. Tra applausi, cori e giovanissimi in coda per un selfie, la serata con il popolarissimo giudice di Masterchef si è rivelata un grande successo. Per Ascom e Formater, che ne hanno coordinato l'organizzazione, c'è stata la soddisfazione di aver centrato un obiettivo prestigioso, facendo divertire i vercellesi tra riflessioni sul cibo di qualità e la sfida ai fornelli di quattro corsisti Formater. Ad aprire la giornata vercellese di Barbieri era stata la visita al Principato di Lucedio, dove, 800 anni fa, nacque la coltivazione del riso.