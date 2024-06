Il ministro Lollobrigida incontra il mondo agricolo vercellese

Spazio anche al tema degli invasi. «Le siccità non sono un'emergenza, ma un fenomeno che va fronteggiato attraverso un'attenta politica di controllo del territorio. Gli agricoltori, in questo senso, sono i primi ambientalisti, ma il Governo ha ripreso una decisa politica di realizzazione di nuove infrastrutture a servizio dei territori».

«Un incontro che avevo promesso alla presidente di Ente Risi, uno dei più importanti enti di controllo ministeriale - dice Lollobrigida - Chi lavora per tenere in piedi il sistema Italia vuole avere nei Governi un riferimento che li difenda, sul piano internazionale, dalle aggressioni della concorrenza sleale».

Sfide da affrontare ma anche proposte interessanti per superare le criticità di un settore strategico per l'Italia e l'Europa. Francesco Lollobrigida lascia la Sala delle Tarsie positivamente colpito dalla propositività del mondo agricolo vercellese.

E sugli invasi ha aggiunto: «Vanno previsti di nuovo interventi di carattere strategico. Abbiamo messo una cabina di regia a pianificare, abbiamo un commissario che ha dimostrato come all'Italia serva una serie di interventi, anche a basso costo, che potrebbero garantirci un approvvigionamento idrico almeno tre volte superiore a quello attuale». Con il Cda di Ente Risi si è parlato della clausola di salvaguardia e dei rischi che corre il mondo risicolo italiano dal possibile riconoscimento dell'igp per il riso Basmati indiano e pakistano. «Abbiamo trovato grande disponibilità nel ministro - ha commentato Bobba - e ci siamo trovati d'accordo sulle strategie per affrontare i problemi per il bene dell'intera filiera».