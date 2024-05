Crocicchio, panchina rossa contro la violenza sulle donne

Domenica 26 maggio in collaborazione con il Nodo provinciale contro le discriminazioni della Provincia di Vercelli, il sindaco di Formigliana Ivano Marigo ha inaugurato al Crocicchio di Carisio, dopo Formigliana, una panchina rossa, simbolo della lotta a sostegno delle donne vittime di violenza. «Il tema della panchina - ha detto il sindaco- simboleggia il posto lasciato vuoto da una donna vittima di omicidio: il passante viene invitato a sedersi e a riflettere sulla necessità di dedicare un momento di ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza».

«Dal 2019 - dice Lella Bassignana, referente del Nodo provinciale contro le discriminazioni della Provincia di Vercelli - a seguito dei tantissimi episodi che sul nostro territorio hanno visto coinvolte le donne, ho deciso di organizzare iniziative e attività non solo in concomitanza con le ricorrenze annuali, quando è scontato parlare di donne, ma appunto # tutti gli altri giorni, con una serie di interventi che andavano dal contrasto alle discriminazioni, alle molestie nei luoghi di lavoro, alla violenza nei confronti delle donne. Occuparsi di discriminazioni - continua Lella Bassignana - non consiste solo nel contrastare un trattamento non paritario attuato nei confronti di un individuo o un gruppo di individui in virtù della loro appartenenza ad una particolare categoria, ma anche solidarietà e inclusione di quei soggetti considerati deboli come bambini, donne e anziani».