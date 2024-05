Ginnastica, le ragazze della Libertas si giocano lo scudetto

Risultato strepitoso per le ragazze della Libertas ginnastica che, nel pomeriggio di domenica, si giocano lo scudetto di A1 di ginnastica artistica femminile. A Firenze Giulia Perotti, Artemisia Iorfino, Thelma Lapalombella, Alessia Daniello, Margherita Casalino e Agnese Vella se la vedranno con Brixia e Civitavecchia, formazioni leader a livello nazionale, nelle quali gareggiano atlete di solidissima preparazione.

Comunque vada, le vercellesi, allenate da Enrico Pozzo e Federica Gatti, chiudono un anno incredibile nella massima divisione, centrando, da matricole, la finale. Una soddisfazione grandissima per la città e per il presidente, Luca Casalino che, solo pochi giorni fa, ha ricordato i sacrifici e la fatica necessari per far vivere un progetto come quello della Libertas ginnastica.

La gara verrà trasmessa live dalle 15,35 su Rai Sport.