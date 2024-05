Robbio, minicar urta un camion, soccorsa una 52enne

Saranno le forze dell'ordine a ricostruire la dinamica esatta dell'incidente stradale avvenuto giovedì 23 maggio a Robbio.

Una donna di 52 anni a bordo di una minicar ha urtato un camion alle porte del paese nei pressi della circonvallazione che conduce in direzione Langosco-Rosasco.

Sul posto sono scattati i soccorsi giunti con un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio e un mezzo avanzato di soccorso proveniente dalla vicina Vercelli.

Fortunatamente dopo le prime cure ricevute per la conducente della minicar non si è reso necessario il trasporto in ospedale.