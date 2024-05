Giovedì l'addio a Paolo Palestro, morto a 45 anni

Sarà officiato giovedì 23 maggio il funerale di Paolo Palestro, 45enne di Prarolo molto conosciuto a Vercelli, dove lavorava all'Ufficio cultura del Comune.

La funzione si svolgerà alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Prarolo, partendo alle 15 dalla camera ardente dell'ospedale. Nella medesima chiesa, mercoledì alle 17, verrà recitato il rosario.

Palestro, che lascia la zia Mariuccia, i cugini Daniela, Loris e Valter con le rispettive famiglie, verrà tumulato nella tomba di famiglia.

Amici e compaesani, attoniti per l'improvvisa scomparsa, così come i colleghi dell'Ufficio Cultura del Comune di Vercelli, hanno dedicato all'uomo molti, toccanti ricordi: «Eri una persona per bene e a modo - scrive un amico -. Per tanti anni abbiamo condiviso al mercoledì sera l'appuntamento fisso del calcetto... e tu eri il nostro portiere! Voglio pensare che lassù abbiano avuto bisogno di un bravo portiere e ti voglio ricordare sorridente nelle numerose e interminabili sfide in quel di Pezzana».