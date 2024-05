In fiamme un compattatore di rifiuti

Sono in fase di accertamento le cause del rogo che, nel primo pomeriggio di lunedì 20 maggio, ha coinvolto un compattatore contenente rifiuti. L'allarme è scattato intorno alle 14 a Stroppiana e ha visto l'intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli che si sono occupate della completa estinzione del rogo e della messa in sicurezza dell'area interessata.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.