Gattinara, al via la riqualificazione dei portici

Partono oggi, lunedì 20 maggio, i lavori di riqualificazione dei portici cittadini, una delle attività più attese degli interventi finanziati con il Bando della Regione Piemonte per il Distretto Urbano del Commercio.

Grazie all’importantissimo finanziamento di 250mila euro a fondo perduto sarà completamente riqualificato il sistema dei portici, che prevede oltre alla tinteggiatura, la sistemazione di tutte quelle parti ammalorate e un nuovo sistema illuminotecnico per valorizzarli, senza gravare in alcun modo sui proprietari degli immobili. Si tratta di un progetto impegnativo finalizzato a dare un nuovo volto al Centro storico della città, che vede impegnata l'amministrazione in un gioco di squadra che coinvolge oltre che i cittadini anche gli operatori commerciali della zona.

Il centro storico, infatti, oltre ad essere il naturale biglietto da visita della città, rientra nel Centro commerciale naturale promosso con il D.U.C. e sostenuto dall'amministrazione comunale.

«Riqualificare i portici significa dare lustro e slancio ulteriore all’intera città e valorizzare le attività commerciali che si affacciano sui corsi principali e significa soprattutto contribuire a rendere Gattinara più bella, rilanciando il piccolo commercio nell’intera zona - dicono dal Comune -. I portici di Gattinara sono uno spazio molto vissuto dai cittadini, ma da tempo necessitano di un intervento di riqualificazione, l’obiettivo è rendere il sistema portici un luogo più ordinato, curato, con uniformità dei colori e anche più sicuro grazie alla nuova illuminazione».

L’idea progettuale è quella di creare uno spazio piacevole di ritrovo e aggregazione con la posa anche di nuovi elementi di arredo urbano.

La realizzazione del progetto richiederà alcuni mesi di lavoro. Il calendario dei lavori è stato scadenzato per non recare disagio agli operatori commerciali, che hanno la propria attività sotto i portici. Pertanto si è concordato di suddividere in step gli interventi per arrivare alla conclusione degli stessi entro il mese di settembre anche per rispettare i tempi del relativo finanziamento e predisporre la conseguente rendicontazione.

I portici saranno divisi in settori, ed ogni settore avrà il suo intervento specifico che seguirà una cronologia specifica. Durante i lavori, sarà sempre garantito l'accesso agli esercizi commerciali.