I candidati delle liste che sostengono Gabriele Bagnasco

Sono tre le tre liste che sosterranno Gabriele Bagnasco, candidato sindaco del centro sinistra.

A presentarle alla stampa, nella sede elettorale di corso Libertà, alcuni dei candidati, scelti in particolar modo tra i giovani. «Ho fortemente voluto essere in lista con Bagnasco - ha detto il 21enne Marco Mancuso (Pd) - perché è ora di far sentire la nostra voce per migliorare la città. Voglio che i giovani abbiano un motivo di essere orgogliosi di Vercelli e sono certo che con Bagnasco sarà così. Per la generazione di mia mamma Gabriele è stato un sindaco mitico e sono contento di partecipare con lui a questa esperienza».

Parole non molto diverse da parte di Giulia Borasio, 22 anni, tra più giovani in corsa nella lista civica che porta il nome del candidato sindaco.

«Il nome di Bagnasco è il ritorno al futuro che ci ha convinto», ha detto Enrico Giordano (Europa Verde), intervenendo con Giorgio Comella per l'«ala sinistra» della coalizione: ambiente, nucleare, qualità dall'aria, del lavoro e della salute sono temi di cui si parlerà nel corso delle prossime settimane.

Dal candidato sindaco la soddisfazione per aver attorno «persone motivate, cariche di entusiasmo e di voglia di fare. Una coalizione che mi ricorda molto l'esperienza dell'Ulivo che, per tanti di noi è stata importante».

Ecco i nomi delle tre liste

Partito Democratico

Mariella Moccia (impiegata Asl), Alberto Fragapane (impiegato), Patrizia Jorio (volontario comunitario), Marilina Amisani (impiegata), Sandra Borsi (pensionata), Francesca Brunetta (responsabile museale), Filippo Campisi (avvocato), Michele Cressano (impiegato), Maria Curto (insegnante), Achille Di Rosa (pensionato), Federica Donetti (specialista politiche del lavoro), Michele Gaietta (insegnante), Andrea Gastaldi (commerciante), Alfonso Giorgio (ristoratore), Giorgio Grassino (pensionato), Giuseppino detto Pino Latrofa (commercialista), Carola Lorio (pensionata), Marco Mancuso (studente), Daniela Mortara (imprenditrice), Manuela Naso (insegnante), Carlo Nulli Rosso (vigile del fuoco), Rosa Palma (insegnante), Maria Grazia Orlandi (pensionata), Olga Perotti (insegnante), Graziella Ranghino (pensionata), Sandra Ranghino (pensionata), Sergio Serena (pensionato), Sergio Sorrentino (musicista), Tiziana Tauselli (psicologa), Fabrizio Valentini (impiegato), Margherita Varolo (pensionata), Costantino Zappino (impiegato).

La lista civica «Gabriele Bagnasco sindaco»

Pier Davide Accendere (docente universitario), Angelina Addonizio (dirigente scolastica), Giulia Borasio (studentessa), Stefano Brunelli (docente Coverfop), Piero Carlo Caretto (pensionato ex direttore SandenCo), Alfonso Caroli (sottufficiale Esercito Italiano), Renata Colombo (pediatra), Silvana Comollo (ingegnere), Gabriele Concina (studente), Margherita Corgnati (istruttrice fitness), Valerio Cristiano (insegnante), Sergio Cucco (pensionato), Rehab Elghasnaoui (libera professionista), Mariella Ferrari (responsabile sostenibilità SanOrice), Paolo Fontana (pensionato), Alketa detta Michela Isa (operaia metalmeccanica), Luigi Magistro (pensionato ex insegnante), Cecilia Nonne (studentessa), Cristina Pagliolico (reumatologa), Matteo Petrucci (pensionato), Luca Ranghino (dipendente Webuild), Franco Ricciardiello (pensionato, ex bancario), Matteo Robutti (insegnante), Giovanni detto Gabriele Varalda (pensionato, ex dirigente della Provincia), Samantha Venuti (assistente studio odontoiatrico), Giulio Zella (presidente Ordine delle professioni infermieristiche).

Lista Verdi Sinistra

Nicola Dessì (dipendente Inps), Paola Aiazza (pensionata ex insegnante), Francesco Giordano (dipendente provinciale), Margherita Greppi (pensionata, ex impiegata del Comune), Pier Giorgio Comella (pensionato, ex consigliere regionale), Mirella Coppo (insegnante), Domenico Vetrò (pensionato, ex insegnante), Anna Calabrese (operaia), Marco Polelli (dipendente Sii), Giacometta Piacentino (medico chirurgo), Alcide Allemandi (impiegato), Nicoletta Crugnola (insegnante in pensione), Francesco detto Roger Ruggiero (pensionato), Maura Rossato (dipendente ufficio del territorio), Maurizio Dellavalle (operaio Sambonet in pensione), Clara Giubellini (commerciante), Stefano Camellini (dipendente Sii), Maria Grazia Mannella (dipendente Asl in pensione), Francesco Spagnolo (dipendente di azienda logistica), Bouchra El Kissani (mediatrice culturale), Daniele Tarasco (pensionato), Afef Bedoui (disoccupata), Stefano Fracchetta (disoccupato), Norberto Greppi (pensionato), Giordano Tosi (commerciante).