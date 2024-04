Due vercellesi negli staff dei gruppi consiliari in Regione

Ultimi mesi di super lavoro per i gruppi presenti in Consiglio Regionale. Un lavoro così impegnativo da dover rinforzare gli organici con contratti a termine per personale posto alla diretta collaborazione degli organi indirizzo politico.

Più di una decina gli "staffisti" chiamati al lavoro, solamente a partire dal mese di marzo: qualcuno con un contratto di un mese, qualcuno fino al termine della legislatura, altri ancora a rinnovare un'attività che si è ripetuta più volte dal 2019.

Tra i nuovissimi ingressi ci sono anche i vercellesi Daniele Baglione, segretario provinciale della Lega, e l'assessore borgosesiano Paolo Urban. Il primo resterà al lavoro fino al termine della legislatura, mentre al secondo il contratto scade il 30 aprile (salvo proroghe, ovviamente).