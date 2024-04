Il ministro Zangrillo in città per presentare i candidati di Forza Italia

Arriva il ministro Paolo Zangrillo martedì 30 aprile, per la presentazione dei candidati di Forza Italia alle prossime elezioni Comunali, Regionali ed Europee.

L'appuntamento è alle ore 21, nella sala Biginelli dell'Ascom in via Laviny 27. «Alla presentazione - annuncia il segretario provinciale Antonio Prencipe - oltre a tutti i candidati di Forza Italia, sarà presente il candidato sindaco per il centrodestra, Roberto Scheda. Forza Italia che rappresenta la casa dei moderati, con tutta la sua squadra di candidati rappresentanti in modo trasversale l’intero tessuto socio economico cittadino, è pronta a scendere in campo con tutta la sua energia al fianco del candidato sindaco Scheda, mettendo al centro della propria azione politica il cittadino e le sue esigenze per il futuro della nostra amata Vercelli».