Tra Grand Prix e Trofeo Bertinetti: Vercelli torna capitale della scherma

Vercelli capitale della spada con la seconda Prova Nazionale Grand Prix Kinder Joy of Moving Under 14 e il Trofeo "Marcello e Franco Bertinetti". Una due giorni con la regia della Pro Vercelli Scherma che unisce grandi numeri e qualità.

Da sabato mattina, sulle 50 pedane allestite al Centro Fiere di Caresanablot, si svolge la 2ª Prova Nazionale Grand Prix Kinder Joy of Moving Under 14, con numeri da record: 1500 atleti, 60 tra arbitri e direttori di torneo e computeristi, 300 tecnici, più tutto il contorno di pubblico. Una manifestazione che porta a Vercelli dalle 4500 alle 5000 persone. Le gare prendono il via alle 8.30 del mattino, con i migliori spadisti e spadiste d'Italia U14, tra i quali 6 vercellesi. Dalle 11 inoltre, il Comitato organizzatore, in collaborazione con M&C Multisport School di Vercelli, mette a disposizione spazi e istruttori per i bambini, dai 5 anni, che vogliano avvicinarsi alla scherma.

Domenica, dalle 14, sempre al Centro Fiere, i primi assalti del Bertinetti: anche quest'anno la competizione si tinge di rosa con Italia, Spagna e Ungheria a contendere la statuetta alla Romania campione uscente. L'assalto finale si svolgerà alle 21 sempre al Teatro Civico, con accesso libero. L'Italia vedrà in pedana la vercellese Federica Isola, Alessandra Bozza, Carola Maccagno e Gaia Caforio.