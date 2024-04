Asm Vercelli: nuovo sito, migliori funzionalità

È on line il nuovo sito di Asm Vercelli, un portale tutto nuovo pensato per rispondere ancor meglio alle esigenze di informazione da parte dei cittadini, offrendo nel contempo utili spunti per conoscere sempre più approfonditamente i servizi offerti dall’azienda.

Il nuovo sito è stato aggiornato in tutti i suoi contenuti, rimodulandone completamente l’impostazione grafica e il design, con ampi benefici per l’usabilità. La nuova versione non solo rende più gradevole la navigazione, ma facilita l'utente nella ricerca delle informazioni, migliorando nel complesso la user experience.

Il portale è progettato per essere navigato sia da desktop sia dai dispositivi mobili, offrendo servizi di qualità, come ad esempio la possibilità di inviare digitalmente l'autolettura dei consumi dell’acqua oppure richiedere la prenotazione per il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio. Il sito ovviamente riporta tutte le modalità di contatto per le segnalazioni di guasti e richieste di intervento nell’ambito dei servizi di distribuzione del gas e dell’energia elettrica.

Il portale di Asm Vercelli, con linee grafiche e una organizzazione di contenuti riconducibile all’ecosistema digitale del Gruppo Iren, consente inoltre facili collegamenti con i servizi e le risorse informative del Gruppo, come ad esempio i contenuti educativi della sezione EduIren.

«Asm Vercelli, con questo nuovo sito intende avvicinarsi ulteriormente al territorio servito e a suoi cittadini – dichiara l’amministratore delegat Paolo Torassa - fornendo strumenti sempre più efficienti e tempestivi per prendere contatto con l’azienda, conoscerne i servizi e tenere vivo il dialogo fra ASM e utenti, aspetto fondamentale per offrire servizi di sempre maggiore qualità».

«Il nuovo sito aziendale – aggiunge il presidente Angelo D’Addesio- costituisce un altro importante passo avanti in termini di modernità di servizio e tempestività di comunicazione, contribuendo inoltre a fornire ad ASM una immagine ancor più innovativa nell’ottica dell’attenzione al cliente e del servizio al territorio».