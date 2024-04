Fora Tut e Fiera di Primavera: week end targato Ascom

Week end all'insegna delle grandi offerte di stagione. Sabato 13 e domenica 14 aprile torna l’edizione primaverile del Fora Tut, tradizionale manifestazione targata Ascom. L’appuntamento più atteso si snoderà dal centro storico alla periferia di Vercelli. Moltissime le aziende della periferia che hanno richiesto di spostarsi in centro per poter godere del forte passaggio di clienti. Musica in strada con gli A-T-Pic Ensemble mentre, domenica 14 aprile, in piazza Pajetta e zone limitrofe c’è anche la Fiera di Primavera: un week end targato Ascom di shopping e occasioni da non perdere.