Strage di Busonengo, 7 anni per omicidio stradale

A meno di due anni dalla strage di Busonengo, in cui persero la vita tre giovani di Chiavazza in un tragico incidente stradale, è arrivata ieri la sentenza: il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli ha condannato, al termine del processo con rito abbreviato, l'uomo alla guida dell'altra auto a sette anni e quattro mesi di reclusione, come richiesto dal pubblico ministero, per omicidio stradale plurimo e lesioni gravissime.

Una decisione che non ha soddisfatto i familiari delle vittime (Carmine Marotta, 21 anni, Alessandro Messina, 17 anni, e Raffaele Petrillo, 16 anni) e dell'unico sopravvissuto, Stefano Tiani, assistiti dai legali Lucia Acconci, Marinella Arminio, Andrea Conz, Stefania Grupallo e Alessandra Guarini.

Era il 5 giugno 2022, quando poco dopo le 5.15, avvenne un terribile schianto tra due auto, all'altezza del curvone dell'abitato di Busonengo, tra Collobiano e Formigliana, nel vicino Vercellese. Per i ragazzi a bordo della Lancia Y non ci fu nulla da fare: tre di loro persero la vita sul colpo; il quarto al volante rimase gravemente ferito ed è tuttora impegnato in un difficile percorso di riabilitazione e ripresa.

Partite le indagini, la Procura di Vercelli aveva poi disposto l'arresto per il conducente della Bmw che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, poi confermata dalla perizia disposta dalla stessa Procura, avrebbe invaso la corsia sui cui viaggiavano i biellesi ad una velocità elevata. Inoltre, l'imputato sarebbe risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti