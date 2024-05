Perdono il controllo dell'auto e si schiantano contro due mezzi in sosta

Schianto, intorno alle 22 di venerdì, in viale Torricelli dove una vettura, con due persone a bordo, dopo aver perso il controllo ha finito lacorsa contro dye auto in sosta. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta per i primi soccorsi sanitari agli occupanti del mezzo, poi affidati ai sanitari del 118 che provvedevano al trasporto all’ospedale di Vercelli.

Successivamente i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dello scenario incidentale. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi del caso.