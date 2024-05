Tentativi di furto a Palestro: danni, ma i ladri restano a mani vuote

Due tentativi di furto ieri pomeriggio (giovedì 9 maggio) a Palestro.

I ladri sono entrati in azione tra le 13 e le 18 prendendo di mira due case indipendenti situate in vicolo Piave e vicolo del Bigliasso.

In entrambe le circostanze i malviventi hanno danneggiato le porte d'ingresso per entrare nelle rispettive abitazioni, ma in nessuno dei due episodi sono fuggiti con la refurtiva.

I proprietari delle case oggetto del tentativo di furto hanno allertato i carabinieri giunti dalla stazione di Robbio per effettuare il sopralluogo e raccogliere le denunce.