Week end di Pasqua all'insegna della pioggia: le previsioni meteo

Fine settimana di Pasqua all'insegna della pioggia, con nevicate in montagna. Tempo in miglioramento lunedì. Così riporta l'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte:

Una vasta e profonda area ciclonica di origine atlantica, centrata sulle Isole Britanniche, convoglia intensi flussi umidi meridionali sul Piemonte che determinano precipitazioni diffuse; i fenomeni più intensi sono attesi sul settore settentrionale e tra Alpi Marittime e Liguri domenica. Non si escludono fenomeni a carattere temporalesco sulla parte nordorientale della regione sabato pomeriggio e domenica sera. Le precipitazioni perdureranno fino alla mattina di lunedì, con un successivo miglioramento del tempo nel pomeriggio.

SABATO 30 MARZO 2023

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: diffuse, moderate a nord del Po, forti o localmente molto forti sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali, deboli altrove; nel pomeriggio le precipitazioni potranno essere anche a carattere temporalesco, soprattutto sul settore nord. Quota neve sulle Alpi sui 1600-1700 m in lieve calo sui 1500 m in serata, sull'Appennino valori più elevati sui 1900-2000 m. Zero termico: in progressivo calo fino a 1900-2000 m in serata, con valori più elevati sui 2300 m sul settore sudorientale. Venti: moderati o forti meridionali in montagna, in intensificazione serale sui settori sud; deboli da est-nordest in pianura, con rinforzi sulle zone pianeggianti orientali.

DOMENICA 31 MARZO 2023

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: moderate diffuse sulla regione, forti localmente molto forti su tutti i settori alpini; i fenomeni sono attesi in generale intensificazione nel corso del pomeriggio ed in serata, anche a carattere temporalesco, in particolare sui settori a nord del Po. Quota neve in calo al mattino fino ai 1300-1400 m ma in progressivo aumento fino a 1700-1800 m in serata. Zero termico: in calo fino a metà giornata sui 1700-1800 m; successivo graduale rialzo fino a 2100-2200 m sulle Alpi e 2600-2700 m altrove, in serata. Venti: moderati o forti meridionali in montagna, in intensificazione nel pomeriggio sui settori meridionali fino a valori molto forti. Deboli localmente moderati da nordest in pianura in aumento in serata su tutta la parte orientale.

LUNEDI’ 1 APRILE 2024

Nuvolosità: molto nuvoloso al primo mattino, con nuvolosità in rapida attenuazione nel corso della mattinata fino a cielo soleggiato. Precipitazioni: diffuse al primo mattino, moderate o forti sul settore settentrionale e meridionale della regione, più deboli altrove. Quota neve sui 1700-1800 m. Rapida attenuazione nel corso della mattinata e successivo esaurimento nel pomeriggio. Zero termico: stazionario sui 2100-2200 m, con valori inferiori sui 1800-1900 m sulle creste alpine. Venti: al primo mattino moderati da sudovest in montagna e da sud sulle pianure orientali; nel corso della mattinata generale attenuazione e rotazione da ovest sui rilievi. Deboli altrove.