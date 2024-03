Giornate Fai di Primavera dedicate all'Antico Ospedale

Il Fai rende omaggio agli 800 anni dell'Antico Ospedale dedicando le Giornate di Primavera alla scoperta dell'area tra Sant'Andrea, il Dugentesco e Palazzo Tartara. E, a completare un programma decisamente suggestivo si è aggiunta anche la possibilità di visitare la Galleria dei Benefattori, quadreria recentemente inaugurata dal Comune all'interno del futuro Atlante del Territorio, al primo piano del Dugentesco.

L'evento è riservato ai soci Fai: per la Galleria, visitata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la delegazione guidata da Paoletta Picco ha previsto un'apertura al pubblico sabato e domenica dalle 15,30 alle 17,30, per gruppi ristretti di visitatori. Ci si può iscrivere all'indirizzo vercelli@delegazionefai.fondoambiente.it oppure direttamente al banchetto del Fai posizionato nella zona della basilica di Sant'Andrea durante la giornata di oggi. Il Fai di Vercelli, per la manifestazione, organizza anche un altro evento riservato ai soci: la visita notturna all'abbazia, sabato, dalle 22 alle 23, al termine della preghiera cantata «Un canto nella notte» a cura delle Sorelle della Trasfigurazione.

Aperte a tutti gli appassionati d'arte, invece, gli altri appuntamenti: sabato e domenica, dalle 10,30 alle 18, porte aperte al Salone Dugentesco per raccontare la storia della sanità vercellese attraverso i secoli, e a Palazzo Tartara, nell'800 costruito come sede dell'amministrazione ospedaliera e oggi sede Upo. Sabato e domenica apre anche il complesso di San Pietro Martire, fino agli anni '60 utilizzato per l'Ostetricia e la chiesa per i Battesimi.