Dossena: «Siamo un gruppo giovane, che a volte ha paura, ma stiamo uscendo dal tunnel»

Mister Andrea Dossena sul 2-2 contro il Novara: "Ci siamo trovati a scalare l'Everest e, un passo dopo l'altro, i ragazzi ci sono riusciti. Forse ci siamo complicati un po' la partita, con un atteggiamento iniziale troppo difensivo. Non volevamo incassare gol. Ne abbiamo presi troppi nelle scorse settimane e ci hanno fatto veramente male. Ma avere un'impostazione offensiva è nel nostro Dna: siamo una squadra che ha difficoltà a difendersi e si esprime meglio in attacco: dobbiamo tenere gli avversari lontani dai nostri sedici metri. Sul 2-0 per gli azzurri ho cambiato qualcosa, non a livello tattico ma di atteggiamento: volevamo recuperare il derby. Sui gol ci siamo proposti bene sulle fasce. Il punto? E' solo un mattoncino, ma ne mancano ancora parecchi. Un'iniezione morale, che ci fa comprendere che, se vogliamo, possiamo fare meglio. I ragazzi sono con me, hanno sempre dato il massimo. Siamo un gruppo giovane, che a volte ha paura e non sa come mantenere l'atteggiamento giusto quando la situazione si complica. Ma un po' alla volta supereremo le difficoltà e andremo fuori da questa situazione"





Alessio Nepi ha firmato il 2-1 che ha aperto la rimonta della Pro:"Non segnavo da gennaio, quindi per me il 2-1 è stato importantissimo. Sono contento che il gol sia arrivato nel derby una partita così sentita dai tifosi: loro ci hanno trasmesso l'importanza della sfida con gli azzurri. Il mio gol ha riaperto un match cominciato nella maniera peggiore, Volevamo il pareggio e, anche se al 90' è arrivato. La squadra ha reagito alla grande, non abbiamo mollato credendoci fino alla fine, come ci ha ripetuto il mister. Ripartiamo da questo punto davvero prezioso"