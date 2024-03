Punti di lettura in ospedale, iniziative con gli studenti e nei quartieri: la Biblioteca itinerante di mette in viaggio

Finanziato dal ministero della Cultura, attraversoil bando: “Città che legge” 2022, e promosso dal “Centro per il libro e la lettura”, il progetto "La Biblioteca itinerante" sta coinvolgendo istituzioni e associazioni di volontariato in una serie di attività di promozione della cultura che hanno già coinvolto oltre 300 bambini e ragazzi delle scuole materne ed elementari, e che, tra la primavera e l'autunno 2024, vivranno una serie di eventi di grande richiamo.

A presentare l’iniziativa l’assessore Gianna Baucero, insieme ai rappresentanti di TamTam, Diapsi, Unione Ciechi, Faber Teatre e rioni vercellesi che aderiscono al progetto.

«l’iniziativa è riuscita a cogliere un grande apprezzamento tra le realtà territoriali, molte delle quali hanno partecipato regalando una carica di entusiasmo che ha permesso al progetto di realizzare numerosi iniziative rivolte a diversi target di pubblico», commenta Baucero.

Il bando, rivolto ad attività di promozione della lettura, finanziava solo 8 progetti nella categoria comuni italiani fino a 50 mila abitanti, e il comune di Vercelli risulta essere l’unico vincitore nelle regioni del nord e del centro Italia, ottenendo uno stanziamento di 30mila euro destinati alla realizzazione delle numerose attività.

Il Comune di Vercelli è capofila di un’ampia rete di partner: ASL di Vercelli; Casa di Riposo di Vercelli; Istituto Superiore D’Adda di Varallo; Istituti Comprensivi Lanino, Ferrari e Ferraris di Vercelli; Diapsi; TamTam Teatro; La Nottola di Minerva; Faber Teater; Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Vercelli; Museo Archeologico Città di Vercelli “L. Bruzza”; i quartieri Isola, Canadà, Cappuccini e Concordia.

Tra le attività in via di realizzazione ci sono la creazione di nuovi punti lettura per i visitatori e i degenti dell’ospedale Sant’Andrea; letture espressive, laboratori e corsi di formazione di lettura espressiva rivolti all'Istituto Superiore D’Adda di Varallo e ai comprensivi Lanino, Ferrari e Ferraris di Vercelli e già svolte con grande successo da TamTam, come ha ricordato Mario Sgotto.

Insieme all'Unione Ciechi sono stati realizzati due corsi di formazione sul linguaggio Braille: uno rivolto ai bibliotecari e uno agli insegnanti di sostegno. Inoltre è in corso il potenziamento dell’attrezzatura disponibile alla Biblioteca Civica di via Ferraris, per supportare l’accesso e la lettura da parte di utenti ciechi e ipovedenti.

«Sono in partenza anche un corso di formazione per lettori alla Casa di Riposo cittadina - ha aggiunto Baucero - e la pubblicazione di una raccolta di tavole illustrate sulla Vercelli romana da parte del MAC».

Insieme a Diapsi verranno realizzati icontri di promozione della lettura a favore di persone con problemi di disagio psichico e, grazie a Faber Teater, una biciclettata per il centro storico di Vercelli che coinvolgerà circa un centinaio di partecipanti: suddiviso in più tappe, ognuna di esse proporrà una teatralizzazione della storia di Fausto Coppi e del pioniere del ciclismo vercellese d’inizio ‘900, Felice Chiais; “Faber Teater” saprà coinvolgere il pubblico con l’emozione suscitata dai campioni del ciclismo, narrati grazie ad un’attenta ricostruzione storica delle loro imprese attraverso le cronache dei giornali dell’epoca.

Infine, sono in fase di studio iniziative di promozione alla lettura con autori nei quartieri Isola, Canadà, Cappuccini e Concordia. «Vi aspettiamo tutti il 5 maggio per la festa all'Isola - ha detto a questo proposito Daniela Ciusano del Comitato -: nel corso della passeggiata alla scoperta del rione i cortili saranno aperti per letture e racconti legati alla vita del quartiere».