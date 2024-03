PalaPiacco, arrivano le nuove tribune

Proseguono i lavori, al Pala Piacco per l'installazione delle nuove tribune che consentiranno al palazzetto di tornare ad accogliere, in via definitiva, i tifosi.

Dopo la rimozione delle tribune mobili che erano state affittate dal Comune per consentire al pubblico di seguire le partite di basket, e dopo la rimozione delle storiche tribune telescopiche, non più a norma, partono ora i lavori di montaggio.

Da contratto la messa in posa terminerà entro la prossima settimana, poi partirà la procedura autorizzativa da parte della commissione competente. Intanto, le partite delle prime squadre di Rices (impegnati nei playoff di prima dividione) e Pfv (serie B) sono state spostate al Pala Bertinetti, mentre alcune govanili giocano a porte chiuse e altre alla palestra della scuola media Pertini.