"Macchinina": la donazione degli organi spiegata ai bambini

“Mamma, cos’è un organo?”, “Mamma, ma un organo si può rompere? E se si rompe, cosa si fa?”. I bambini hanno sempre mille domande e hanno bisogno di risposte corrette ed esaustive.

Da queste domande è nata l’idea di “Macchinina”, un libro che contiene parole semplici, concetti resi comprensibili e con una bella grafica accattivante, per spiegare il tema della donazione di organi ai più piccoli.

Scritto da Carmela Lovascio, illustrato da Barbara Gallizio e pubblicato con il sostegno di AIDO Sezione Provinciale "Aldo Ozino Caligaris" Odv Vercelli, il libro racconta la storia di “Macchinina”.

Macchinina rispecchia perfettamente la vita di un bambino tra i 3 e i 6 anni: è vivace, allegra, piena di vita e voglia di scoprire, ma come a volte succede non tutto va come si vorrebbe.

Alla fine, Macchinina, grazie alla generosità di chi ha deciso di donare, torna in perfetta forma ma con una consapevolezza in più: “donate, donate, fatelo con il cuore perché è così che si dimostra per la vita Amore”!

Il libro è in vendita sulla piattaforma Amazon: https://amzn.eu/d/cAgaS4A