Tumore del colon-retto: prenotazioni per lo screening gratuito

Sono aperte le prenotazioni per le visite gratuite dedicate alla prevenzione del tumore colon-retto, in programma il 21 marzo all’ospedale di Vercelli. La giornata è promossa dalla Struttura complessa di Chirurgia, diretta dal dottor Vincenzo Adamo, in collaborazione con la Lilt provinciale. L’iniziativa, la prima nel suo genere a Vercelli, è stata presentata giovedì 29 febbraio in una conferenza stampa, a cui sono intervenuti la direttorice generale dell’Asl Vc Eva Colombo, Adamo, il referente dell’ambulatorio di Colo-proctologia Marco Daffara e il presidente Lilt Domenico Manachino.

In Italia il tumore del colon-retto rappresenta la patologia oncologica più frequente su tutti i tumori diagnosticati (14 % del totale) e rappresenta la terza negli uomini e la seconda nelle donne. Lo screening preventivo permette di intervenire in modo non invasivo, ad esempio su polipi che in 5-10 anni si trasformerebbero in tumori e la visita gratuita aperta a tutte le fasce d’età adulte della durata di circa 20 minuti: è previsto un colloquio sulle abitudini di vita e a seguire una visita proctologica, al termine della quale sarà consegnata una scheda riepilogativa e con eventuali indicazioni da seguire.

Le prenotazioni si ricevono ai numeri 0161/255517 e 389/6172690 dal lunedì al venerdì in orario 9-12, mentre le visite si svolgeranno il 21 marzo dalle 8,30 alle 18,30 negli ambulatori di Chirurgia proctologica, al 2° piano (lato sinistro) dell’ospedale Sant’Andrea. Lo screening è fortemente consigliato a chi avesse dei casi precedenti di patologia in famiglia, ma anche a chi notasse dei cambiamenti o delle tracce di sangue nelle proprie feci.