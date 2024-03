Università Popolare, offerta formativa di marzo e aprile

L’offerta formativa continua.

Qui di seguito il calendario aggiornato per il mese di marzo e aprile 2024:

titolo del corso docente giorno e orario data d’inizio Lingua tedesca - 2° livello Simonetti Alice giovedì 19.15 - 20.45 dal 7 marzo Lingua inglese - 2° livello Simonetti Alice lunedì 18.30 - 20.00 dall’11 marzo Computer Pelleri Paolo giovedì 20.00 - 21.30 dal 4 aprile Smartphone Pelleri Paolo giovedì 18.30 - 20.00 dal 4 aprile

Per qualsiasi informazione e per conoscere i programmi dettagliati dei corsi, con i rispettivi costi, la segreteria è disponibile il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 al numero di telefono 0161 56285 oppure per e-mail all’indirizzo universitapopolare.vc@gmail.com