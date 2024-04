A Vercelli la gara nazionale del corso Ottici

Il 16 e il 17 maggio, l’Istituto d’Istruzione Superiore Francis Lombardi ospita, nella sede via Sereno, la gara nazionale dell’Indirizzo Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie – Ottico.

Nell’anno scolastico 2022/23 l'Ipia Lombardi si è aggiudicato la vittoria della prestigiosa competizione grazie all’ottima prestazione del proprio studente, Gabriele Miglio, che frequenta quest’anno la quinta; come da regolamento quindi l’istituto, sotto la dirigenza della professoressa Antonella Aliberti, ha l’onore e l’onere di organizzare la gara per il corrente anno scolastico.

La gara si articola in due giornate: i 27 studenti iscritti da tutta Italia, accompagnati da un loro docente, arriveranno nella mattinata di giovedì e, dopo una visita alla scuola, nel pomeriggio si cimenteranno nella prova scritta sulle materie di indirizzo; tutta la mattina di venerdì sarà impegnata dalla prova pratica. Durante lo svolgimento delle prove i docenti accompagnatori saranno impegnati in un ricco programma di visita della città di Vercelli e del territorio. Nel pomeriggio di venerdì, conclusa la competizione, docenti e studenti verranno accompagnati in una passeggiata nel centro storico. La premiazione avverrà in serata durante la cena di gala all’Istituto Alberghiero Ronco di Trino.

L’organizzazione ha richiesto un grande impegno da parte dei docenti, in particolare di Federica Asaro, referente della gara, di Paolo Adamo, per la parte strumentale e i Simona Motta, Enrica Tonani e Maurizio Comello, per la parte di accoglienza, ospitalità e logistica.

La manifestazione si avvale della collaborazione del Comune e ha il patrocinio della Provincia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e come sponsor ufficiale l’azienda del settore ottico Fielmann.