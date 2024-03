Agenti pulenti: i bambini della Regina Pacis "custodi" dei monumenti

Il Lions Club ha portato in città, anche per il 2024, la Missione Agenti Pulenti, nata per proteggere i monumenti e per sensibilizzare i giovani alla conoscenza, al rispetto e alla conservazione dei monumenti della città.

Il 18 marzo, le ragazze e i ragazzi delle classi quinta A e quinta B della scuola Regina Pacis, hanno seguito con grande attenzione le notizie teoriche spiegate al mattino dalle restauratrici inviate dalla Scuola di restauro di Venaria. Al pomeriggio, sul piazzale antistante il Sant’Andrea, si è tenuta una lezione pratica che ha coinvolto moltissimo tutti i partecipanti.

I ragazzi erano accompagnati degli Insegnanti: Viviana Alescio, Annalisa Broglia, Patrizia Pullano, Fabio Taricco, tutti docenti dell’Istituto Comprensivo Ferraris, diretto dalla professoressa Fulvia Cantone.

«Il progetto - spiegano dal Lions Club - sta interessando ogni anno un numero sempre crescente di Club Lions del Distretto, anche grazie all’impegno del coordinatore Distrettuale Emilio Mello, e si è realizzato a Vercelli sotto la guida e supervisione di Giuseppe Sarasso».