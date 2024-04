Missione legalità alla materna Castelli

I Carabinieri della Compagnia di Vercelli, nell’ambito della campagna per la diffusione della cultura della legalità, hanno fatto visita ai piccoli alunni della Scuola per l’infanzia “Teresio Castelli”, che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Bernardino Lanino”. Accompagnati dalla dirigente scolastica Annarosa Rognoni e dalle docenti presenti, i Carabinieri hanno illustrato, con linguaggio consono all’età dell’uditorio, la struttura istituzionale dell’Arma e le attività svolte quotidianamente sul territorio dalle pattuglie e dal personale delle Stazioni. Grande successo tra i bimbi hanno riscosso i mezzi della Sezione Radiomobile; è stata offerta loro la possibilità di accedere, in piena sicurezza, a bordo delle nuovissime Alfa Romeo Tonale e Giulia, nonché di cavalcare le moto Yamaha Tracer, e di azionarne lampeggianti e sirene. I bambini hanno dimostrato grande interesse e notevole maturità, in relazione alla loro giovane età, dialogando con i militari e ponendo numerose e pertinenti domande. L’iniziativa fa parte di un’ampia serie di incontri svolti annualmente dai Carabinieri presso le scuole di ogni ordine e grado, al fine di accrescere nei giovani il senso civico, la fiducia verso le Istituzioni ed un positivo spirito di rispetto della legalità.