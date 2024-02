Al lavoro il nuovo Consiglio comunale di Ragazzi

Il grande evento a tema sportivo organizzato lo scorso anno dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vercelli è stato un successo e ha insegnato ai più giovani la bellezza di occuparsi insieme del bene comune e di come sia possibile incidere fin da giovani sulla propria realtà.

Il nuovo CCR, insediatosi ufficialmente venerdì 23 febbraio, avrà il compito di realizzare un’iniziativa altrettanto coinvolgente. Negli scorsi mesi gli allievi delle classi seconde delle Scuole Secondarie di primo grado, a seguito di una formazione sui vari aspetti della democrazia hanno elaborato tantissime idee per la loro città, pensando in particolare ai coetanei.

Attraverso un lungo lavoro, con l’aiuto dei disponibilissimi insegnanti, i ragazzi hanno proposto tantissime idee e successivamente, attraverso le votazioni e il passaggio nei Consigli di Circoscrizione, hanno elaborato due progetti per ogni scuola. Ogni classe ha poi eletto al suo interno due rappresentanti che, venerdì, hanno varcato la porta della Sala Consigliare del Comune. Ad accoglierli hanno trovato il sindaco Andrea Corsaro e gli operatori dell’Associazione Itaca che avevano già conosciuto nella fase scolastica. Seduti nei banchi del Consiglio i ragazzi erano decisamente emozionati, in particolare quando il sindaco li ha ufficialmente nominati Consiglieri Comunali dei Ragazzi, consegnando loro un cartellino di riconoscimento.

«Fa veramente piacere vedere un Consiglio Comunale di giovani, riunito in questa sala, l’Amministrazione è lieta di poter far vivere anche quest’anno, ai ragazzi, un’esperienza formativa ed interessante – sottolinea Corsaro – che consentirà ai ragazzi non solo di essere buoni cittadini del futuro, ma già protagonisti del presente della nostra città».

I neo-eletti hanno iniziato a lavorare molto seriamente, consapevoli della grande possibilità a loro disposizione. I Consiglieri hanno esposto i progetti preparati, rispondendo alle numerose domande di chiarimento dei colleghi. Il CCR continuerà le sedute fino alla fine della scuola per la scelta del progetto definitivo da proporre alla Giunta. Tra i difficili compiti, i ragazzi, dovranno anche scegliere il loro sindaco e distribuire le deleghe degli assessorati utili alla realizzazione del progetto.

Gli eletti sono: Federico Florio, Clarissa Caca, Chenhao Lin, Fatima Ait Ofkir, Amira Bahoudi, Rim Fakhreddine, Bianca Pamparana, Stefano Lezzi, Matteo Gilardi, Carolina Di Rosa, Aurora Straullu, Bianca Zago, Giulia Villarboito, Gaia Trallo, Celeste Cenotti, Reda Mohammed Elidrissi, Viola Vanacore, Ali Bouraouia, Matilde Pasquino, Roberto Ciro Colace, Sofia Mantoan, Giulia Gianfelice, Gianluca Carsicano, Joulia Basta, Simone Borasio, Vera Costanzo, Annabel Eweka, Merna Barakat, Harumi Inga Quinto Danna, Nada Mahmoud Ahmed Hassan Aly.

Il progetto, promosso dal Comune, è attuato dall’Associazione Itaca di Vercelli con gli operatori Irene Balegno e Gabriele Cortella. Anche quest’anno il progetto è sostenuto con un contributo dalla Fondazione CRT.