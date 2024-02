"Uniti per Vercelli": al via la raccolta firme per Catricalà

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟑 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 Michelangelo Catricalà apre la raccolta delle firme per la presentazione della lista civica "Uniti per Vercelli". L'appuntamento è 𝐢𝐧 v𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐯𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟗.

«La lista “Uniti per Vercelli” sarà presente con il candidato sindaco Michelangelo Catricalà, per raccogliere le firme dei cittadini vercellesi che scelgono di appoggiare la nostra candidatura. Chiunque potrà dialogare con il candidato sindaco e i membri presenti della lista, per discutere delle problematiche cittadine, delle idee e del programma che abbiamo intenzione di promuovere, in vista delle prossime elezione di giugno 2024», spiega Catricalà.

«Per incontrare i cittadini - aggiunge - abbiamo scelto la piazza, cosi come abbiamo sempre fatto in questi anni per portare avanti tematiche importanti come l’acqua pubblica, il No agli aumenti alle indennità degli amministratori comunali o per dire No all’invio delle armi. Gireremo le piazze della città. Non offriremo aperitivi o panisse, ma il sostegno che, in questi dieci anni, ha continuamente contraddistinto la mia azione in Consiglio, sempre al fianco dei meno abbienti e dei più fragili, come dimostrano i fatti e le numerose battaglie portate sia in piazza sia in consiglio comunale».