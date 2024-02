Lista civica “Carlo Olmo - La città ai cittadini”: parte la raccolta firme

La lista civica “Carlo Olmo - La città ai cittadini” raccoglierà la firme, necessarie alla sua presentazione, sabato 9 e domenica 10 marzo.

L’appuntamento è fissato in corso Libertà 32, sede elettorale. Gli orari: sabato 9 dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Domenica 10 marzo dalle 16.30 alle 19.30.

“Le strade di Vercelli sono sporche e poco manutenute, c’è chi spaccia droga in pieno centro, la disoccupazione giovanile ha raggiunto picchi altissimi, oltre 150 negozi hanno chiuso negli ultimi anni. Questa - dice Carlo Olmo - è la Vercelli di oggi. Sicuramente non sarà salvata da chi l’ha ridotta così in questi anni. È il momento di cambiare”.