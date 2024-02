Maria Moretti splendida centenaria con una vita attiva e ricca di ricordi

Nella mattina di venerdì 23 febbraio la vicesindaco Eleonora Guida ha consegnato, a nome di tutta l’amministrazione comunale, un bouquet di fiori alla signora Maria Moretti, di Isolella, per augurarle un felice centesimo compleanno: «Come per tradizione – spiega Eleonora Guida – per questi compleanni speciali abbiamo il grande piacere di portare di persona gli auguri ai nostri concittadini che hanno raggiunto un così importante traguardo: è stata una gioia, per me, trasmettere gli auguri del sindaco Fabrizio Bonaccio e di tutta l’Amministrazione Comunale a Maria, straordinaria centenaria, che ho trovato in splendida forma, circondata dall’amore dei suoi cari».

Maria Moretti è una simpatica e vitale signora che vive da sola, si occupa della casa, cucina ogni giorno i pasti e ha una cura particolare per il bucato: non raramente capita che, se il lavaggio in lavatrice non la soddisfa al cento per centro, rilava i suoi indumenti a mano, per essere certa che siano perfetti e le consentano di essere sempre in ordine. Maria è nata a Saliceto, frazione di Cravagliana, il 23 febbraio del 1924: in questo piccolo paesino valsesiano ha svolto l’attività di contadina, fino all’età di 30 anni, quando si è sposata con Giacomo Parolari e si è trasferita a Cervatto. Qui ha gestito dal 1954 fino al 1961 il negozio di alimentari ed è diventata mamma di tre figli: Giovanni, Illida e Giuseppina. La famiglia si è poi trasferita a Borgosesia, dove Maria nei primi anni si è occupata della casa e dei suoi bambini, e poi ha iniziato a lavorare da Toscanini, rimanendovi fino alla pensione.

Nel ripercorrere la sua lunga vita, tra gli aneddoti che racconta, le gioie e gli inevitabili dispiaceri, tra cui l’ineffabile dolore per la perdita del figlio Giovanni avvenuta due anni fa, ricorda che gli unici piccoli guai li ha avuti a causa del suo carattere estremamente schietto, che l’ha indotta a dire sempre ciò che pensava…suscitando a volte qualche reazione non del tutto felice da parte dei suoi interlocutori.

«Abbiamo festeggiato con pasticcini e cioccolatini – racconta Guida – in una bellissima atmosfera familiare: la signora Maria era circondata dalla sua bella famiglia: a sorpresa è arrivata anche la nipote Rosa Maria, ginecologa, con il marito americano Bernard: da Vienna, dove vivono, sono venuti a Borgosesia per festeggiare l’amatissima nonna e rimanere qualche giorno con lei in questa specialissima occasione».