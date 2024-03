Arriva il circo, ma senza animali

Sarà rigorosamente senza animali il Mexican Circus Kodanty, che arriverà a Borgosesia nei prossimi giorni e proporrà spettacoli al pubblico dal 5 al 7 aprile: «Siamo molto felici di accogliere il circo in città – commenta la vicesindaco Eleonora Guida – da sempre esso offre un affascinante spettacolo, capace di coinvolgere grandi e piccini. Apprezziamo molto questo circo in particolare – aggiunge l’amministratrice – in quanto è la dimostrazione che il divertimento circense può e deve essere svincolato dall’utilizzo di animali».

Il Circo Kodanty riscuote il favore del pubblico proponendo spettacoli molto divertenti e curiosi, con giocolieri, acrobati, clown e tutto il repertorio di esibizioni che rendono il circo una delle forme di spettacolo più amate in tutto il mondo: «Il fatto che questo circo che non coinvolga animali nei suoi spettacoli – spiega Guida, che ha anche la delega alla tutela animali – lo rende perfettamente in linea con l’articolo 15 del nostro Regolamento Comunale per il benessere animale. Tale articolo – specifica l’amministratrice - stabilisce che gli spettacoli di intrattenimento con l’utilizzo di animali non sono permessi su tutto il territorio comunale, pena la chiusura o la sospensione dell’attività di coloro che contravvengono a tali disposizioni»

Il Regolamento citato dalla vicesindaco è stato adottato dal Comune di Borgosesia alcuni anni fa in collaborazione con lo “Sportello animali d’affezione” dell’ASL VC, si compone di 11 sezioni e 57 articoli e, tra le altre cose, vieta ogni pratica che possa implicare una forma di maltrattamento verso gli animali. Inoltre, in città è vietato anche l’accattonaggio con animali, così come non è permesso offrire animali in premio o vincita di giochi (come, per esempio, i pesci rossi che si vincono in alcune fiere) e sono normate in modo molto severo anche l’esposizione, la vendita e la cessione di animali.