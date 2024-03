Sono ancora in corso le operazioni di recupero di una donna deceduta dopo un volo con l'auto in un dirupo in via Castello a Coggiola.

I sanitari del 118 hanno prestato invano i primi soccorsi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Biella e di Ponzone.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, seguiranno aggiornamenti.