Michelangelo Catricalà: «Mi candido a sindaco per continuare le battaglie di questi anni»

I principi ispiratori ai quali Catricalà intende legare il proprio programma elettorale sono quelli portati avanti in questi anni: «Mi propongo per continuare le infinite battaglie che ho condotto, dimostrando soprattutto un paio di cose di cui vado orgoglioso - aggiunge - essere un “politico-non politico” sempre al fianco della gente, soprattutto la meno abbiente, e ancor di più, aver dimostrato di essere “fuori dal coro”, fuori dagli schemi politici, affrontando anche tematiche scomode, invise alla stragrande maggioranza dei partiti. Schemi che, tutto sommato, non permettono di distinguere tra politici di destra e di sinistra, di cui non condivido la maggior parte delle idee e dinamiche interne: motivi per cui non ho aderito ad alcuno dei partiti».