Cigliano, “Fasoi e salamin” per tutti, come da tradizione

A Cigliano la tradizione continua. Anche quest’anno la fagiolata carnevalesca ha avuto luogo. Nonostante le giornate di pioggia, i volontari della Pro Loco sono riusciti a preparare la grande “caudera” (avente misure di ben 2,5 metri di diametro e 70 centimetri di altezza) e gestirla dal sabato alla domenica mattina, giornata in cui è avvenuta la distribuzione di “fasoi e salamin” a cura delle fagiolaie. Una figura entrata di diritto nella storia del paese.

Una lunga colonna ha fatto capolino in piazza Martiri della Libertà confermando ancora una volta l’abilità dei cuochi della Pro Loco. In serata presso la chiesa della Beata Vergine delle Grazie ha avuto luogo la fiaccolata in onore della Madonna di Lourdes. Foltissima la partecipazione di pubblico che ha assistito alle funzioni officiate dal parroco Don Lorenzo Pasteris. Ad entrambe le manifestazioni ha partecipato la Filarmonica ciglianese e la Vapc.