La canzoni dei Nomadi sempre "vagabonde" nella Piana Vercellese

Era esattamente il mese di Febbraio di trent’anni fa quando nel 1994 Andrea Marchese scopre il suo amore per la musica dei Nomadi iniziando a far parte di un gruppo musicale di Chieri in qualità di tastierista.

Il gruppo dopo pochi mesi si scioglie e il nostro concittadino Andrea pensa di rilevarne la direzione musicale facendolo migrare proprio a Vercelli. Fu così che la TNT coverband Nomadi,questo è il suo nome esatto, continua ancora a distanza di trent’anni a riproporre le musiche targate nomadi in diversi locali della provincia vercellese.

E’ purtroppo uno degli ultimi gruppi rimasti sulla scena musicale delle nostre zone anche perché i localidove normalmente queste formazioni possono esibirsi sisono ridotti ormai al lumicino. Ciò nonostante la tenacia diAndrea con i suoi collaboratori fa si che le immortali canzoni della band più longeva d’Italia (nata a Novellara(RE) nel 1963 all'nterno del movimento beat italiano grazie al tastierista Beppe Carletti e al cantante Augusto Daolio) continuino a…” vagabondare”nella piana vercellese ancora oggi. Auguroni a tutti i componenti della band Andrea Marchese, Alberto Maritan Nando Garbi, NazarioOlivati e Claudio Montagnoli.