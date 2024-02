Crisi Ilva: all'audizione in Senato anche la situazione di Sanac

Si è svolta oggi in Commissione Industria al Senato l’audizione della Regione Piemonte sulla crisi dell’ex Ilva. Hanno partecipato il presidente Alberto Cirio, l’assessore al Lavoro Elena Chiorino, i sindaci di Novi Ligure, Rocchino Muliere, di Racconigi Valerio Oderda e il vice sindaco di Gattinara, Daniele Baglione.

«Abbiamo chiesto di essere auditi perché la questione dell’Ilva coinvolge il Piemonte con circa 3 mila lavoratori diretti negli stabilimenti e l’indotto, e l’Italia intera. La Regione è al fianco del governo nella gestione di questa problematica per garantire un futuro all’industria italiana in un settore così strategico per il Paese» ha spiegato il presidente, Alberto Cirio.

La Regione Piemonte segue la vicenda dell’Ilva con un tavolo permanente insieme ad amministratori e sindacati: la prossima riunione del tavolo è prevista venerdì 9 febbraio a Novi Ligure, sede del principale stabilimento Ilva in Piemonte, alle 9,30 al Museo dei Campionissimi e l'assessore Chiorino ha ribadito l'impegno a mettere in atto politiche attive di formazione e riqualificazione a favore dei lavoratori.

«Abbiamo ribadito la preoccupazione per tutti i lavoratori coinvolti e per le loro famiglie, da anni in cassa integrazione oltre a quella che riguarda il bando per la vendita di Sanac, a cui l’Ex Ilva non effettua ordinativi da tempo e che, nelle ultime settimane, ha ricevuto un’offerta da parte di una primaria azienda del settore che rappresenta un’opportunità importantissima per il futuro del gruppo» ha aggiunto il vice sindaco di Gattinara, Daniele Baglione.