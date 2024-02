Pro Vercelli - Atalanta Under 23 1-1 Punto pesante

Pro Vercelli – Atalanta Under 23 1-1

Marcatori: Diao (AU23) al 57'; Rojas (Pvc) all'82.

Primo tempo

Belle traingolazioni, strette e volvi, dell'Atalanta Under 23. La Pro Vercelli si difende be, Bell'uscita di Sassi su Diao, siamo ai primi minuti.

Azione solitaria di Cortinovis, che salta due uomini ma il suo destro è facile preda di Sassi.

La manovra della squadra di Dossena punta molto sulla catena di destra (Mustacchio e Iezzi, supportati da Iotti).

Prima occasione gol è firmata dalla Pro Verelli: gran passaggio di Haiudi che vede Mustacchio superare il terzetto difensivo dei bergamaschi, l'estero però sciupa con un piatto che si spegne sul fondo. Siamo al quarto d'ora.

Atalanta in sofferenza, la Pro attacca. Buona la prova di Nepi, che svaria e smista per gli esterni.

Dietro, grandi chiusure di Camigliiano.

Palestra (forse il migliore elemento della squadra di Modesto) si libera di Frey, gran botta e grande parata di Sassi, al 35'.

0 a 0, bel primo tempo.

Secondo tempo

Si parte a ritmi elevati. Un cross di Iotti e un tiro fuori misura di Palestra, come antipasto.

Haoudi a terra, sembra un infoirtunio serie, il giocatore esce con la mani al volto. Dossena ha esordire Kozlowski, attaccante di movimento o, se necessario, trequartista. Minuto 56.

Atalanta Under 23 in vantaggio: ripartenza dei bergamaschi con Diao che s'invola in area, ha davanti a sé Sarzi Puttini, ma prima che il difensore possa intervenire il centravanti sferra una botta tremenda sotto la traversa. Pro Vercelli 0 Atalanta Under 23 1.

Entra Pannitteri, esce Nepi, al 71'. Entra anche Rojas, esce Mustacchio.

Due cambi anche di Modesto: dentro i giovani Panada e Vlahovic.

Bel cross di Frey, ma Kozlowski sfiora solo la palla.

Altro cambio di Dossena, fuori Frey, dentro Citi.

Pareggia la Pro Vercelli: cross dalla destra del solito Iezzi e colpo di testa vincente di Rojas, 1 a 1. All'82'.

La Pro preme, cerca i tre punti.

Cinque di recupero.

Assedio Pro, la difesa ospite però non sembra in affanno.

Finita. Giusto risultato.

Formazioni.

Pro Vercelli: Sassi; Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Frey (Citi dal 75'), Iotti, Haoudi (Kozlowski al 53'), Iezzi; Mustacchio (Rojas al 710), Nepi (Pannitteri al 71'), Maggio. A disposizione: Vaccarezza, Mastrantonio, Rodio, Santoro, Contaldo, Gheza, Rutigliano, Casazza, Forte, Citi, Pinzi, Pannitteri, Rojas, Kozlowski, Petrella. All. Dossena.

Atalanta U23: Vismara; Solcia, Varnier, Berto; Palestra, Gyabuaa (Panada al 71'), Muhameti, Ghislandi; Cortinovis (Falleni al 62'), Jimenez (Vlahovic al 71'); Diao (Da Riva al 75'). A disposizione: Bertini, Avogadri, Vlahovic, Obric, Ceresoli, Da Riva, Regonesi, Bernasconi, Falleni, Panada. All. Modesto.

Arbitro, Samuele Andreano, sezione di Prato