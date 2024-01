Precipita con l'auto per 5 metri e si schianta contro un albero

Esce di strada e precipita nella scarpata fino a schiantarsi contro un albero circa 5 metri più in basso.

Un uomo è rimasto ferito, nel pomeriggio di mercoledì, a Boccioleto, per un incidente autonomo avvenuto intorno alle 18. Per i soccorsi è stato necessario far intervenire la squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo Sesia, che, in collaborazione con il personale sanitario del 118, si è occupata di estrarre il conducente dalla vettura, finita nella scarpata contro una pianta, e di mettere in sicurezza il mezzo.

Il ferito, dopo essere stato trasportato sul piano stradale, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato all’ospedale di Borgosesia.

I Carabinieri di Scopa si stanno occupando di accertare la dinamica dell'incidente.