Deposito nucleare a Trino: il «No» di Acli Terra

Ripercorrendo la vicenda, l'associazione ricorda le tappe dell'autocandidatura e precisa: «il Deposito nazionale delle scorie nucleari occuperà 150 ettari di terreno agricolo avendo annesso un Parco Tecnologico Multifunzionale, senza considerare quindi l’ambiente agricolo e le conseguenze di un enorme costruzione, senza fondamenta perché oltretutto in questa zona la falda acquifera è molto superficiale. Esiste in zona una faglia lungo la quale si misurano spostamento di un millimetro l’anno. il sindaco si rifà al parere degli esperti di Sogin che sostengono che il deposito è una struttura sicura, a prescindere da dove verrà realizzato. Tra le voci contrarie ci sono anche Legambiente, le amministrazioni dei Comuni vicini (trai quali Vercelli e molti centri in provincia di Alessandria) e quella dell’Arcidiocesi di Vercelli. Dal mondo agricolo anche Paolo Guttardi di Confagricoltura si è schierato per il rilevando come il porgetto interessi «un’area ideologicamente delicata, dalla falda affiorante e un ricco reticolo irriguo. Chi acquisterà il riso vercellese? Che valore avranno i terreni in tutto il comprensorio? Un eventuale incidente anche minimo con rilascio di scorie nella falda che effetti avrà?», si è chiesto in un intervento pubblicato sulla newsletter dell'associazione agricola.