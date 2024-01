Incidenti, multe, controlli: tutti i numeri dell'attività 2023 della Polizia locale

Sicurezza stradale, ma anche attività e indagini di Polizia giudiziaria, prevenzione e controllo del territorio e una miriade di atti amministrativi. Per il Corpo di Polizia locale, anche il 2023 è stato un anno in prima linea. Il personale di via Donizetti, guidato dalla comandante Ivana Regis, è stato chiamato a fronteggiare non solo l'ormai cronica sofferenza di organico ma anche l'inattesa e dolorosa scomparsa del vice comandante Andrea Borgione, «che ha lasciato un profondo vuoto nel Comando».

leggi anche: MORTO IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE: AVEVA 35 ANNI

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, è una nota del comando di via Donizetti a fare il punto su un anno di lavoro intenso in cui l’impegno e la dedizione del personale, in uniforme ed amministrativo, non è mai venuta meno soprattutto al fine di garantire la sicurezza urbana e stradale, prevenzione e servizi al cittadino.

Nel corso dell’attività di controllo del territorio sono state accertate 22.521 violazioni in materia di circolazione stradale, delle quali 7.207 (all'incirca una multa su tre) contestate per mezzo di strumentazioni elettroniche; sono stati applicati 12 fermi e 54 sequestri di tipo amministrativo; 47 sono stati i veicoli sanzionati per mancanza della copertura assicurativa mentre 141 quelli sanzionati per omessa revisione periodica; 27 le patenti ritirate. Il contenzioso ha visto la proposizione di 137 ricorsi.

Per quanto attiene alla sicurezza urbana ed al decoro cittadino sono state accertate e contestate 117 violazioni ai regolamenti comunali delle quali 106 in materia di abbandono o non corretto conferimento di rifiuti, 4 in materia commerciale e 4 in materia di benessere animale.

In materia di infortunistica stradale sono stati rilevati 286 incidenti con 657 persone coinvolte, dei quali 153 senza feriti, 129 con feriti, 2 con prognosi riservata e 2 con esito mortale. Dalla disamina dei sinistri, sono state accertate e contestate ben 242 violazioni, 79 delle quali afferiscono a cause di distrazione; in aumento gli investimenti di pedone: 14 e stazionaria la fuga a seguito di incidente: 8 casi nel corso dell’anno.

Per quanto attiene all’attività di polizia giudiziaria, nel corso del 2023 il Corpo ha formulato all'autorità giudiziaria 31 comunicazioni di notizie di reato delle quali le più significative sono: 3 per guida sotto l’influenza di stupefacenti, 5 per guida in stato di abbrezza alcolica e 2 per lesioni personali colpose, 3 per danneggiamento aggravato, 2 per violazioni in materia ambientale, 2 per furto, 1 per deturpamento di bene culturale, 3 per violazione degli obblighi di custodia di cose sottoposte a sequestro e 1 commercio di prodotti falsi.

Venti sono state le indagini compiute su delega dell'autorità giudiziaria, mentre 12 sono stati i controlli eseguiti congiuntamente al personale medico veterinario della ASL VC.

Rilevante anche l’attività svolta in materia di notificazioni e accertamenti anagrafici. Nel corso dell’anno gli operatori del Corpo hanno eseguito 1.920 accertamenti anagrafici e 3.220 notifiche di atti amministrativi e penali. Gli operatori addetti alla Centrale Operativa hanno gestito ben 3.148 richieste di intervento: 21 i Trattamenti Sanitari Obbligatori gestiti in ambito comunale e 8 gli interventi di Protezione Civile.

Il Servizio Sicurezza e Protezione Civile ha inoltre evaso 419 richieste formulate da parte delle altre Forze di Polizia per l’estrapolazione delle immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza cittadino.

In ambito amministrativo sono stati rilasciati 415 contrassegni disabili e 3.053 autorizzazioni per l’accesso alla z.t.l. del centro storico. Sono stati trattati 108 oggetti rinvenuti dei quali 70 già restituiti agli aventi diritto. Sono state redatte 444 ordinanze in materia di viabilità, rilasciati 1.150 nulla osta per l’occupazione del suolo pubblico, 470 abbonamenti agevolati per l’utilizzo degli autobus urbani, 47 nulla osta per transiti eccezionali e 133 autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico oltre alla redazione di tutti gli atti amministrativi di stretta competenza quali risposte a richieste di accesso agli atti, atti determinativi e atti deliberativi.

In ambito operativo il Corpo ha altresì garantito la propria attività di vigilanza per 1.242 ore agli alunni in entrata e uscita dai plessi scolastici, 35 ore di educazione stradale nelle scuole e 280 ore di servizi in orari serali/notturni nonché a tutte le manifestazioni che hanno avuto luogo nel corso dell’anno tra le quali le più impegnative, in termini d’impiego del personale, sono state la corsa ciclistica Mangia e Bevi, la 1000 Miglia e l’Air Show Frecce Tricolori.

Nel corso dell’anno sono, inoltre, stati condotti a termine il progetto “Vigiliamo”, volto a sviluppare la cultura della prevenzione in favore degli anziani spesso oggetto di truffe e raggiri ed il progetto “Realizzazione impianti di videosorveglianza aree sensibili con integrazione ed adeguamento sistema di videosorveglianza cittadino”, che ha consentito di ampliare all’area di porta Torino e all’area Ospedale, la rete di videosorveglianza cittadina con successivo collegamento dell’intero impianto di videosorveglianza alle centrali operative di Questura, Comando Provinciale Carabinieri e Comando Provinciale Guardia di Finanza.

Sabato 20 gennaio, ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Locale festeggerà con la funzione religiosa, che verrà officiata alle 11,30, da monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli nella chiesa della Beata Vergine di Lourdes al Concordia.