Pozzolo non parla con i magistrati: le precisazioni della difesa

Dall'avvocato Andrea Corsaro, difensore del parlamentare Emanuele Pozzolo, riceviamo e pubblichiamo.

A specificazione della nota della Procura della Repubblica di Biella che ha comunicato la decisione dell'onorevole Emanuele Pozzolo di avvalersi della facoltà di non rispondere «alla luce delle più recenti notizie apparse sui quotidiani», si specifica che la decisione è invece stata assunta e motivata ai pubblici ministeri in considerazione dell'uscita sui quotidiani, il giorno 16 gennaio 2024, di stralci di atti di indagine non a disposizione della difesa, perché coperti da segreto istruttorio, che risultano invece, poiché pubblicati, a conoscenza di altri, non autorizzati. E ciò con grave pregiudizio per le indagini.