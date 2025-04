Incendio nella notte, muore una donna di 87 anni

Una donna di 87 anni ha perso la vita, nella notte, a Gattinara, a causa di un incendio che ha interessato un alloggio di vicolo Canale. La ricostruzione della tragedia è ancora in corso: sul posto, nella zona residenziale della frazione San Bernardo - vicino al campo sportivo - sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, ma per la donna non c'era ormai più nulla da fare.

Secondo le prime informazioni nessun'altra persona ha subito conseguenze per l'accaduto.

(notizia in aggiornamento)